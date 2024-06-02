На Харківському напрямку російсько-окупаційні війська здійснили спробу просунутися в районі села Стариця, що на схід від Вовчанська.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Паралельно зі спробою просунутися біля Стариці росіяни розпочали атаки в районах Дружелюбівки й Невського на Куп’янському напрямку. Кількість штурмових спроб окупантів зросла до 4. Триває бойове зіткнення неподалік Невського.

У Генштабі наголосили, що окупанти продовжують бомбардування прикордонних населених пунктів на півночі Харківщини. З території рф із напрямків населених пунктів Шебекіно та Короча Бєлгородської області російські загарбники скинули 16 керованих авіабомб у райони Вовчанська, Старого Салтова, Нескучного, Стариці, Іванівки та Білого Колодязя.

Від початку доби кількість бойових зіткнень на фронті вже зросла до 38. Найбільш активно ворог продовжує діяти на Покровському напрямку. Сили оборони стримують атаки росіян. Наразі триває 10 сутичок на кількох різних напрямках.

Зокрема тривають бойові дії біля Роздолівки й Виїмки на Сіверському напрямку. Загальна кількість атак ворога за сьогодні — 6.

На Покровському напрямку окупанти підтримують високу інтенсивність атак та вже 13 разів намагалися покращити тактичне положення, 7 із них уже відбили українські війська. Найгарячіше наразі в районі села Сокіл Донецької області — там тривають бої в трьох локаціях. Крім того, продовжується відбиття атак ворога біля Новоолександрівки, Уманського та Яснобродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони цієї доби відбивали вже 5 ворожих атак. Одне бойове зіткнення триває в районі Красногорівки, де окупанти намагаються витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

Загалом на Времівському напрямку росіяни сьогодні двічі вдавалися до атакувальних дій, продовжують спроби просування у напрямку Старомайорського. Атаки відбито, резюмував Генштаб.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський на полях міжнародної безпекової конференції «Діалог Шангрі-Ла» у Сингапурі заявив, що Київ наразі має підтвердження від 106 країн світу щодо їхньої участі в Саміті миру у Швейцарії 15 червня, однак Росія усіляко намагається завадити його проведенню, а Китай відмовляє інші країни їхати на зустріч.