Росіяни заявили про атаку дронів на Орловську область РФ / Ілюстративне фото

У Росії заявляють, що вранці понеділка, 27 травня, через атаку дронів на Орловську область відбулося падіння БПЛА на територію двох паливно-заправних станцій у місті Лівни, унаслідок чого начебто є жертви.

Про це заявив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

«На локалізацію та усунення наслідків негайно прибули працівники оперативних служб та адміністрації міста. У момент їхньої роботи на території АЗС сталося падіння ще одного БПЛА», — написав він.

Він також заявив, що внаслідок цього загинув водій 8-ї обласної пожежної частини, ще троє співробітників служб постраждали.

За його словами, загалом пошкоджені дві станції, які розташовані за 250 метрів одна від одної на вулиці Фрунзе: АЗС «Роснефть» та АГЗС Nord газ. Обидві станції розміщені в безпосередній близькості до Лівенської нафтобази.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони 26 травня за допомогою дрону атакувало радіолокаційну станцію далекого виявлення цілей «Воронеж М» в місті Орськ Оренбурзької області Росії.