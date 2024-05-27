Радіолокаційна станція у Воронежі

Головне управління розвідки Міноборони 26 травня за допомогою дрону атакувало радіолокаційну станцію далекого виявлення цілей «Воронеж М» в місті Орськ Оренбурзької області Росії.

Про це із посиланням на джерела повідомляє видання Українська Правда.

«Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до обʼєкту противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе», — повідомив співрозмовник видання.

Раніше російські пабліки повідомляли про падіння безпілотника під Орськом, ціллю якого міг бути військовий об'єкт.

Зазначимо, «Воронеж М» використовується російською армією для раннього попередження про атаки балістичними та крилатими ракетами, а також сигналізує про виявлення різних космічних об'єктів. РЛС працює у метровому діапазоні хвиль і має дальність виявлення цілей до 6000 кілометрів.

Нагадаємо, у ніч з 16 на 17 травня ударні безпілотники ГУР та СБУ атакували низку важливих цілей РФ у тимчасово окупованому Криму, Новоросійську та Туапсе.

також, нещодавно в Росії заявили, що вночі 15 травня над окупованим Кримом нібито було знищено 10 ракет ATACMS.