Російські хакери вранці 28 березня атакували українські телеканали. В ефірі каналів холдингу 1+1 media транслювали пропагандистський відеоматеріал окупантів.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на холдинг 1+1 media.

Зазначається, що ворог намагався заглушити канали: 1+1 Україна, 1+1 Марафон, ТЕТ, ПлюсПлюс, Бігуді, 2+2, УНІАН та інші.

Центр стратегічних комунікацій зазначає, що в результаті таких атак, українські ефіри були перервані, натомість транслювались відео із російською пропагандою. Наголошується, що до таких дій росіяни вдаються, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні.

Згодом проблему усунули, а мовлення каналів відновили у звичайному режимі. У холдингу українців закликають дотримуватися інформаційної гігієни, щоб не допомагати ворогу ширити дезінформацію.

Російські хакери 28 лютого атакували українські телеканали / Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Російські хакери 28 лютого атакували українські телеканали / Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Нагадаємо, українські хакери з групи «BO Team» знищили базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планета».