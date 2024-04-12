СБУ викрила в’язня-агента ФСБ у виправній колонії на Житомирщині, який після виходу з тюрми планував допомагати російським ДРГ на півночі України та вербував для цього інших засуджених. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними правоохоронців, потенційними «кандидатами» для вербування були ув’язнені кримінальники, в яких закінчувався термін покарання. Сам чоловік також мав вийти на волю упродовж найближчого часу.

Як зазначали в СБУ, після виходу з тюрми вони мали «розосередитись» по території Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей, щоб відслідковувати геолокації Сил оборони на прикордонні. Ще одним їхнім завданням був збір інформації про охорону об’єктів критичної інфраструктури, зокрема водоканалів та енергопідприємств.

Ворог планував використати ці відомості для підготовки маршрутів прориву власних ДРГ в «обхід» укріпрайонів та вогневих позицій українських захисників. Також розвіддані потрібні були рашистам для визначення цілей російських диверсій у прикордонних регіонах України.

СБУ викрила агента ФСБ у в'язниці на Житомирщині / Фото: СБУ СБУ викрила агента ФСБ у в'язниці на Житомирщині / Фото: СБУ

За даними слідства, в’язень був завербований російською спецслужбою, коли відбував покарання у тюрмі на тимчасово окупованій частині території Луганщини. Туди він потрапив ще у 2012 році за тяжкий злочин.

Перед початком повномасштабного вторгнення його етапували до пенітенціарної установи на підконтрольну Україні територію як мешканця Чернігівщини.

Як повідомляють правоохоронці, до виїзду з тимчасово захопленого регіону ув’язнений отримав завдання від ФСБ щодо підривної діяльності проти України. Після звільнення на заздалегідь обумовлений номер телефону він мав повторно вийти на російських кураторів і уточнити завдання.

Для виконання ворожої вказівки чоловік повинен був сформувати агентурну групу і підтримувати з нею зв’язок через месенджер.

Наразі слідчі української спецслужби повідомили йому про підозру за статями Кримінального кодексу України:

частина 1 статті 14 (готування до кримінального правопорушення, підшукування співучасників, а також інше умисне створення умов для вчинення кримінального правопорушення);

частина 1 статті 111 (державна зрада).

Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Чоловіку загрожує ще 15 років тюрми.

Нагадаємо,