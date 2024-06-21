Миколаїв отримав техніку для вивозу твердих побутових відходів.
Про це в своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Місто отримало нові сміттєвози, навантажувачі та самоскиди.
— Завдяки співпраці з міжнародними банківськими інституціями та урядами миколаївська громада отримала нову техніку для вивозу ТПВ. Це нові сміттєвози, портальні навантажувачі та самоскиди. Вони зроблять життя миколаївців комфортнішим, а саме місто чистішим, — повідомив мер.
Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» отримало допомогу від уряду Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).
Як відомо, JICA планує побудувати на території Миколаєва завод з переробки твердих побутових відходів, які накопичуються внаслідок російських обстрілів.
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Миколаїв отримав техніку для вивозу твердих побутових відходів.
Про це в своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Місто отримало нові сміттєвози, навантажувачі та самоскиди.
— Завдяки співпраці з міжнародними банківськими інституціями та урядами миколаївська громада отримала нову техніку для вивозу ТПВ. Це нові сміттєвози, портальні навантажувачі та самоскиди. Вони зроблять життя миколаївців комфортнішим, а саме місто чистішим, — повідомив мер.
Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» отримало допомогу від уряду Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).
Як відомо, JICA планує побудувати на території Миколаєва завод з переробки твердих побутових відходів, які накопичуються внаслідок російських обстрілів.