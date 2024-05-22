У Миколаєві з переробки будівельного сміття, фото: «НикВести»

Японська агенція з міжнародного співробітництва JICA планує побудувати на території Миколаєва завод з переробки твердих побутових відходів, які накопичуються внаслідок російських обстрілів.

Про це у вівторок, 21 травня, під час брифінгу заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, пишуть «НикВести».

Мер розповів, що з разом із заступником Сергієм Коренєвим він відвідав Японію та презентував там два проєкти, один з них — по управлінню з твердих побутових відходів.

Переробка будівельного сміття, яке залишається після вибухів, головна мета створення заводу, каже міський голова. Наразі місто вже отримало необхідну для роботи техніку сумою на 1 мільйон євро.

— Компанія JICA «Japanese International Cooperation Agency» — японська агенція з міжнародного співробітництва. Ми вже отримали дуже серйозну техніку на 1 мільйон євро. Я не кажу, яка техніка, щоб не прилетіла туди, де вона працює. Інше питання — це якраз додаткове обладнання для переробки цього сміття. Тобто це не буде фірма якась, яка буде оперувати, цим оперуватиме місто. Ми зараз продовжуємо отримувати це обладнання і будемо навчати наш персонал, — сказав Олександр Сєнкевич.

Після реалізації даного проєкту Миколаїв почне працювати над створенням асфальтного заводу. Підприємство буде використовувати «second-hand» матеріали повторно для будівництва зокрема доріг.

— Наступним проєктом, який ми будемо презентувати, і будемо шукати на нього фінансування — це якраз будівництво асфальтного заводу, який використовуватиме ці second-hand будівельні матеріали, щоб будувати дороги. Це великий проєкт. Ми маємо консультантів. Проєктом займається Сергій Коренєв. Я думаю, що якщо він на ближчий час вийде до вас на брифінг, то він більш докладно розповість. Бо він керує проєктом від ідеї до реалізації, — додав міський голова.

Раніше про те, що Миколаїв отримає машину для ресайклінгу відходів руйнації та навантажувач місто за Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (UNDP), а решту техніки — від японської компанії JICA, розповіли «НикВести» у ДЖКГ.

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «НикВести» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Водночас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

Читайте також статтю «НикВести» «Ековідбудова півдня: куди зникають відходи руйнації та чим корисний приклад Харкова».