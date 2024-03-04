Кіберфахівці Головного управління розвідки у результаті DDoS-атаки отримали доступ до серверів Міністерства оборони РФ.

Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони України.

Тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало МО РФ, а також ― масивом секретної службової документації російського міністерства війни, зазначили в ГУР.

Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між понад 2 тисячами структурних одиниць силового відомства Росії.

ГУР зламало сервери Міноборони Росії. Зображення: ГУР

ГУР зламало сервери Міноборони Росії. Зображення: ГУР ГУР зламало сервери Міноборони Росії. Зображення: ГУР ГУР зламало сервери Міноборони Росії. Зображення: ГУР

«Одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського Міноборони та його ланок. Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів мо рф, а ще заступників, помічників, спеціалістів ― усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою «бюрократъ». У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони рф ― іванова тімура вадімовіча», — йдеться у повідомленні.

В ГУР додали, що цей заступник міністра оборони Росії «відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною».

Нагадаємо, нещодавно українські хакери з групи «BO Team» знищили базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планета».

Також кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили успішну операцію проти російських окупантів: росіяни скаржаться на масовий збій програми керування дронами.