Кіберфахівці Головного управління розвідки у результаті DDoS-атаки отримали доступ до серверів Міністерства оборони РФ.
Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони України.
Тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало МО РФ, а також ― масивом секретної службової документації російського міністерства війни, зазначили в ГУР.
Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між понад 2 тисячами структурних одиниць силового відомства Росії.
«Одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського Міноборони та його ланок. Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів мо рф, а ще заступників, помічників, спеціалістів ― усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою «бюрократъ». У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони рф ― іванова тімура вадімовіча», — йдеться у повідомленні.
В ГУР додали, що цей заступник міністра оборони Росії «відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною».
Нагадаємо, нещодавно українські хакери з групи «BO Team» знищили базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планета».
Також кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили успішну операцію проти російських окупантів: росіяни скаржаться на масовий збій програми керування дронами.
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Кіберфахівці Головного управління розвідки у результаті DDoS-атаки отримали доступ до серверів Міністерства оборони РФ.
Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони України.
Тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало МО РФ, а також ― масивом секретної службової документації російського міністерства війни, зазначили в ГУР.
Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між понад 2 тисячами структурних одиниць силового відомства Росії.
«Одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського Міноборони та його ланок. Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів мо рф, а ще заступників, помічників, спеціалістів ― усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою «бюрократъ». У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони рф ― іванова тімура вадімовіча», — йдеться у повідомленні.
В ГУР додали, що цей заступник міністра оборони Росії «відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною».
Нагадаємо, нещодавно українські хакери з групи «BO Team» знищили базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планета».
Також кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили успішну операцію проти російських окупантів: росіяни скаржаться на масовий збій програми керування дронами.