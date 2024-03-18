Команда учнів Вознесенської школи №5 з менторами та вчителькою / Фото з архіву школи

Учні Вознесенської школи №5, що на Миколаївщині, вирішили створити меблі для укриття, які б перетворили підвал на зручне та комфортне місце.

Про це інформує «Рубрика».

За даними видання, шкільне укриття стало прихистком для багатьох мешканців району. Під час повітряних тривог учні вимушені годинами знаходитись та навчатись в укритті школи.

Також зазначається, що для бюджету школи закупівля нових меблів була б неабияким навантаженням, тож діти вирішили власноруч створити меблі, які б перетворили підвал на більш комфортне місце.

— Нам дуже пощастило, що у нас під школою є підвал. Перед новим навчальним роком наша школа почала активно готуватися до змішаного навчання. За бюджетні кошти там зробили ремонт, провели всі необхідні комунікації. Залишалося питання з меблювання. Звичайно, у нас були деякі стільці, але не в достатній кількості. Були і шафи. Але через особливість архітектури самого укриття, воно має форму довгого і вузького коридору, ми не могли їх використовувати, — розповіла заступниця директора школи, вчителька трудового навчання Олександра Орлова-Касʼяненко.

Так виглядало шкільне укриття до ремонту та початку проєкту / Фото з архіву школи Школярі Вознесенської школи власноруч створили меблі для укриття / Фото з архіву школи Школярі Вознесенської школи власноруч створили меблі для укриття / Фото з архіву школи

Оскільки в укритті не було зон для зберігання речей, роботи за столами та відпочинку, підлітки вирішили створити стелажі-трансформери та пуфи, які можуть перетворюватися на крісла чи спальні місця.

Перетворити ідею на реальність дітям допомогла освітня програма з відбудови для підлітків «План.Дій» від ГО «Про.Про.Лаб».

«Облаштування шкільного укриття меблями у Вознесенську», проєкт, який втілюють підлітки / Фото з архіву школи Підлітки на воркшопі з «Перемеблі» / Фото з архіву школи / Фото з архіву школи Куточок для відпочинку в укритті Вознесенської школи №5 / Фото з архіву школи

Менеджерка програми Олена Шульга розповіла, що ідея вознесенських школярів одразу привернула увагу творців освітньої програми. Особливо той момент, що діти підкреслювали необхідність саме зручних просторів.

— Здавалося б, коли ми говоримо про укриття, тут має бути тільки про безпеку, але самі підлітки на собі відчули, чому важливо, щоб подібні безпекові простори були комфортні для тривалого перебування там. Чи у школі, чи в іншому місці. Укриття теж заслуговують бути зручними, теплими, яка б неприємна ситуація туди нас не «загнала», — наголосила Олена Шульга.

Як зазначає видання, аби зібрати необхідну для реалізації проєкту суму, а саме 37 тисяч гривень, команда учнів запустила на платформі «Спільнокошт» краудфандингову кампанію. А паралельно діти вчилися та пробували себе в проєктуванні.

Також підлітки поїхали до Києва, де під керівництвом дизайнерів зібрали перші прототипи меблів.

За словами Олександри Орлової-Касʼяненко, зараз команда проєкту знаходиться на фініші. Залишилися деякі бюрократичні питання, але головна мета досягнута — сьогодні укриття виглядає так, як його і задумували.

Стелаж-трансформер / Фото з архіву школи Куточок для відпочинку в укритті Вознесенської школи №5 / Фото з архіву школи

Нагадаємо, через відсутність надійних укриттів переважна більшість шкіл Миколаєва виявилися неготовими до початку навчального року 2023/2024. Нещодавно у міськраді знову почали обговорювати можливе повернення учнів за парти, тепер вже з наступного навчального року. Тим часом у місті намагаються привести до ладу якомога більше шкільних укриттів. Зробити це в бажаних об’ємах складно: десь через брак коштів, десь через відсутність необхідних для облаштування захистку умов.