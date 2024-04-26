Сили оборони відбили пʼять штурмів росіян на лівобережжі Херсонщини та Оріхівському напрямку / Ілюстративне фото

Сили оборони півдня відбили два штурми російських окупантів у районі Старомайорського і Роботиного та три штурми в районі Кринок.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Як зазначається, в операційній зоні Сил оборони півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів.

Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

Зазначається, що на Оріхівському напрямку окупанти здійснили два штурми. Один в районі Старомайорського та один — у районі Роботиного. Успіху не мали.

На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині ворог здійснив три безуспішні штурми в районі населеного пункту Кринки. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

«Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, не припиняють аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 139 розвідувальних БпЛА», — розповіли в Силах оборони півдня.

Також повідомляється, що протягом бойової доби росіяни здійснили чотири авіаційні удари застосувавши дві керовані авіабомби на Оріхівському напрямку, дві керовані авіабомби та понад чотирьох десятків некерованих авіаційних ракет на Херсонщині.

Внаслідок ворожого авіаудару керованими бомбами по Качкарівці, що на Херсонщині пошкоджено адміністративну будівлю та приватні житлові будинки. Жертв серед населення немає.

Нагадаємо, що російські війська здійснили обстріли 21 населеного пункту Херсонської області протягом минулої доби, поранено шестеро людей.