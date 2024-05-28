Вбитий в окупованому Криму майор Станіслав Карачевський, фото: Радіо Свобода

Центральний районний суд ухвалив рішення стягнути з РФ на користь сім’ї військовослужбовця з Миколаєва, якого було вбито під час анексії Криму, понад 5,7 мільйонів гривень компенсації моральної шкоди.

Про це повідомляється у рішенні суду, пише пресслужба.

Цивільний позов щодо відшкодування в інтересах жінки та двох її неповнолітніх дітей моральної шкоди, була розглянута суддею Наталією Черенковою. Сума позовних вимог склала 180 тис євро.

В обґрунтування позову жінка зазначала, що її чоловік з 2007-го року по 2014 рік служив в 10-й Сакській окремій морській авіаційній бригаді ВМС України. В період анексії Криму 6 квітня 2014 року між українськими військовослужбовцями, які несли службу на КПП, відбувся конфлікт з росіянами.

— Коли неозброєні українські військовослужбовці зайшли до гуртожитку, щоб забрати речі, група росіян почала їх переслідувати. Вони підірвали в приміщенні, де перебували також жінки і діти, кілька світлошумових гранат. А чоловіка позивачки було застрелено впритул двома пострілами з автомату АК-74, — повідомляє суд.

Жінка у позові вказувала, що внаслідок втрати чоловіка вона та її діти відчувають душевні біль і страждання, втратили відчуття захищеності і перебувають в постійному стресовому стані.

— За результатами розгляду позовної заяви, суд дійшов висновку, що позивачкою доведено завдану їй та її дітям внаслідок дій РФ моральну шкоду. Враховуючи характер та обсяг завданих позивачці та її дітям моральних страждань, суд вважає достатнім розмір компенсації за заподіяну їй шкоду. За такого, суд вирішив задовольнити позов, стягнути з Російської Федерації на користь позивачки та двох її дітей моральну шкоду у сумі 180 тис євро, що за офіційним курсом НБ України на день підписання позовної заяви становить 5 742 630 гривень, — додають в суді.

Мова йде про майора Станіслава Карачевського, якого в спину застрелив російський морпіх. Про його вбивство в 2016 році розповіли Радіо Свобода.

«6 квітня 2014 року, її чоловік разом з товаришами по службі пакував речі в офіцерському гуртожитку смт. Новофедорівка, де базувалась бригада, і звідки вже невдовзі разом з іншими українськими військовими, що зберегли вірність присязі, Карачевський мав відбути до Миколаєва. Саме там після анексії півострова повинні була служити військові 10 Сакської бригади морської авіації. 6 квітня частина військовослужбовців бригади перевозила речі сімей з гуртожитку, готуючись до переїзду – пригадував капітан Артем Єрмоленко. Він служив разом з Карачевським і був на місці поруч з ним. Близько 23:00 закінчили роботу. Тоді почули шум біля КПП аеродрому, що розташований неподалік. Єромоленко припускає, що там міг відбутись конфлікт, щоправда, наголошує: ані він, ані Карачевський не наближались до російських військових, що на той час уже захопили їхню частину», — повідомляли розслідувачі.

Вбивця Станіслава Карачевського зізнався у скоєному в день злочину. Ним виявився 24-річний уродженець Якутії – молодший сержант Євген Зайцев. Росіянин на той момент проходив службу за контрактом у підрозділі морської піхоти Чорноморського флоту РФ.

До суду справа потрапила лише через рік. Вирок підконтрольний Росії Кримський гарнізонний військовий суд було винесено 13 березня 2015 року, за яким Євгену Зайцеву присудили покарання у вигляді двох років позбавлення волі в колонії-поселенні.