Миколаївські енергетики отримали нагороду «За оборону Миколаєва». Фото: «Миколаївобленерго»

В понеділок, 25 березня, семеро працівників «Миколаївобленерго» отримали нагороду Миколаївського міського голови «За оборону Миколаєва».

Про це повідомляє пресслужба «Миколаївобленерго».

Розпорядження про введення Почесної відзнаки «За оборону Миколаєва» затвердив міський голова Олександр Сєнкевич.

Почесною відзнакою «За оборону Миколаєва» нагороджені:

виконувач обов'язків генерального директора Товариства Вадим Данилков ;

; електромонтер Ігор Чекменьов ;

; електромонтер Володимир Гайчев ;

; електромонтер Віктор Кучеренко ;

; електромонтер Денис Вороненко ;

; електромонтер Євген Цвяк ;

; машиніст Сергій Ярусевич.

Нагадаємо, що у вересні відбулась презентація медалі «За оборону Миколаєва». Цією відзнакою нагороджуватимуть захисників, які приймали участь в обороні міста з перших днів повномасштабного вторгнення. У розробці ескізу нагороди взяли участь 7 миколаївських художників, скульпторів та геральдистів. Серед усіх пропозицій було обрано ескіз скульптора Ярослава Ряснянського.

Першим урочисту нагороду отримав генерал Дмитро Марченко, який очолював оборонні дії та координував дії захисників у найважчі моменти боїв.