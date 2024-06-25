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У Миколаєві за перший квартал року від укусів тварин звернулося 179 людей, а це 10% більше, ніж торік.

Про це повідомили в Управлінні Охорони Здоров'я Миколаєва.

Закзначається, що 123 людям, яких покусали тварини зробили антирабічні щеплення проти сказу.

«Укусів хворими на сказ тваринами за цей період не було, на відмінну від минулорічних показників. У 2023 році зареєстровано 17 випадків укусів людей хворими на сказ тваринами з підтвердженим лабораторно діагнозом. На щастя, захворюванності серед людей вдалося уникнути завдяки проведеному вчасно антирабічному лікуванню. Всього укушених осіб у 2023 році зареєстровано 809, це майже на 300 осіб на більше ніж у попередньому році», — йдеться у повідомленні.

Містянам нагадали про правила у випадку укусу тварини (дикої, безпритульної, домашньої тварина незалежно від даних про її вакцинацію):

ретельно (щонайменше 10 хвилин) промивайте місце ураження водою з милом;

після промивання та обробки рани накладіть стерильну пов’язку;

після цих дій — негайно зверніться до лікаря-травматолога або лікаря-хірурга медичного закладу, який надає антирабічну допомогу.

У Миколаєві надають антирабічну допомогу:

травмпункт Міської лікарні швидкої медичної допомоги (вулиця Корабелів, 14В),

А також травматологічні кабінети поліклінічних відділень міських лікарень:

Міської лікарні №1 (вулиця 2-га Екіпажна, 4),

Міської лікарні №3 (вулиця Космонавтів, 126),

Міської лікарні №4 (вулиця Адмірала Макарова, 1),

Міської лікарні №5 (проспект Богоявленський, 336)

Міської дитячої лікарні №2 (вулиця Декабристів, 23А, вулиця Садова, 30, вулиця Курортна, 3/1).

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві 2023 році значно збільшились напади собак на людей. В деяких з цих тварин був сказ.

Також нагадаємо, що в Очакові Миколаївської області родина прихистила кота та лікувала його. Пізніше тварина покусала подружжя. З’ясувалося, що у кота був сказ.