У Миколаєві за перший квартал року від укусів тварин звернулося 179 людей, а це 10% більше, ніж торік.
Про це повідомили в Управлінні Охорони Здоров'я Миколаєва.
Закзначається, що 123 людям, яких покусали тварини зробили антирабічні щеплення проти сказу.
«Укусів хворими на сказ тваринами за цей період не було, на відмінну від минулорічних показників. У 2023 році зареєстровано 17 випадків укусів людей хворими на сказ тваринами з підтвердженим лабораторно діагнозом. На щастя, захворюванності серед людей вдалося уникнути завдяки проведеному вчасно антирабічному лікуванню. Всього укушених осіб у 2023 році зареєстровано 809, це майже на 300 осіб на більше ніж у попередньому році», — йдеться у повідомленні.
Містянам нагадали про правила у випадку укусу тварини (дикої, безпритульної, домашньої тварина незалежно від даних про її вакцинацію):
У Миколаєві надають антирабічну допомогу:
А також травматологічні кабінети поліклінічних відділень міських лікарень:
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві 2023 році значно збільшились напади собак на людей. В деяких з цих тварин був сказ.
Також нагадаємо, що в Очакові Миколаївської області родина прихистила кота та лікувала його. Пізніше тварина покусала подружжя. З’ясувалося, що у кота був сказ.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У Миколаєві за перший квартал року від укусів тварин звернулося 179 людей, а це 10% більше, ніж торік.
Про це повідомили в Управлінні Охорони Здоров'я Миколаєва.
Закзначається, що 123 людям, яких покусали тварини зробили антирабічні щеплення проти сказу.
«Укусів хворими на сказ тваринами за цей період не було, на відмінну від минулорічних показників. У 2023 році зареєстровано 17 випадків укусів людей хворими на сказ тваринами з підтвердженим лабораторно діагнозом. На щастя, захворюванності серед людей вдалося уникнути завдяки проведеному вчасно антирабічному лікуванню. Всього укушених осіб у 2023 році зареєстровано 809, це майже на 300 осіб на більше ніж у попередньому році», — йдеться у повідомленні.
Містянам нагадали про правила у випадку укусу тварини (дикої, безпритульної, домашньої тварина незалежно від даних про її вакцинацію):
У Миколаєві надають антирабічну допомогу:
А також травматологічні кабінети поліклінічних відділень міських лікарень:
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві 2023 році значно збільшились напади собак на людей. В деяких з цих тварин був сказ.
Також нагадаємо, що в Очакові Миколаївської області родина прихистила кота та лікувала його. Пізніше тварина покусала подружжя. З’ясувалося, що у кота був сказ.