Укус собаки. Фото: Інформаційно юридичний сайт.

У 2023 році значно збільшились напади собак на людей. В деяких з цих тварин був сказ.

Про це повідомила начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай, в інтерв'ю ТРК «Март».

Так, у 2023 році в Миколаєві зареєстрували 809 осіб, які мали покуси тварин — це на 296 людей більше, порівняно з 2022 роком. Фахівці змогли встановили тварин, які покусали 312 осіб, ще 475 людей покусали «бродячі» собаки. Це на 47% ніж в 2022 році.

Крім того, у 2023 році зареєстрували 17 випадків нападів тварин на людей, з підтвердженим діагнозом сказ. Примітно, що у 2022 році жодного такого випадку не було.

— Цьому є різні причини: і об'єктивні, і суб'єктивні. І підрив Каховської ГЕС, коли частина диких тварин вимерла, частина була затоплена, частина перебралася побільше до житла, де вони могли знайти собі якийсь притулок. А дикі тварини завжди були переносниками сказу, — сказала Ірина Шамрай.

Очільниця управління охорони здоров’я додала, що в минулому році 515 осіб отримали повний курс щеплення від сказу. За її словами, щеплення майже повністю гарантує захист від розвитку захворювання.

— Я хочу в черговий раз донести до людей, що ніяких 40 уколів в живіт немає. Є п'ять щеплень, які проводяться з певним інтервалом часу протягом півроку. Якщо у людини дійсно є показання до проведення цих щеплень, якщо її покусала тварина, зараженою на сказ — то вони (щеплення, — прим.) на 99% убезпечують від розвитку сказу, — сказала Ірина Шамрай.

Вона додала, що вважає сказ страшним захворюванням, тому що на сьогоднішній день в світі не зареєстровано жодної людини, яка одужала після зараження.

Нагадаємо, як в кінці лютого скажений кіт покусав родину з Очакова, яка його прихистила. Трохи пізніше схожий випадок зареєстрували у селі Возсіятське на Миколаївщині: хвора на сказ собака покусала людину. Тоді у населеному пункті запровадили карантинні обмеження.

Возсіятське став не першим, де впровадили обмеження через покусання скаженої тварини. Перед цим, на початку лютого, через спалах сказу карантин оголосили у Первомайську.