Скажений кіт покусав родину, яка його прихистила. Ілюстративне фото з відкритих джерел

В Очакові Миколаївської області родина прихистила кота та лікувала його. Пізніше тварина покусала подружжя. З’ясувалося, що у кота був сказ.

Про це повідомили в Очаківській міській раді.

Там зазначили, що ситуація по сказу в Очакові вкрай напружена та небезпечна. Зокрема цього місяця зареєстрували випадок сказу серед тварин. В родину прибився хворий кіт, якого вони лікували. Через тиждень у кота з’явилися ознаки агресії. Кіт покусав чоловіка та жінку. Наразі вони лікуються в стаціонарі міської лікарні. А у тварини, а результаті лабораторного дослідження, виявлено вірус сказу.

«Враховуючи введення воєнного стану на території України, бойові дії на території Миколаївської області впродовж 2022-2023 років та січні-лютому 2024 року, встановлені обмеження щодо проведення полювання та регулювання питань мисливства. Вся територія Миколаївської області є небезпечною щодо сказу, так як хижі тварини здатні за короткий термін пересуватись на значні відстані, збільшується кількість безпритульних (здичавілих) домашніх тварин», — зазначили в міськраді.

Нагадаємо, на початку лютого у Первомайську на Миколаївщині оголосили неблагополучну ситуації через спалах сказу у тварин та ввели карантинні обмеження.