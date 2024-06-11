Фото: пресслужба ДБР

Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України підозрюють начальника курсу Національної академії сухопутних військ у Львові в побитті та приниженні курсантів.

Про це пише ДБР.

За даними слідства, офіцер понад рік бив та принижував курсантів, намагаючись «навчити» їх дисципліни та порядку. Це відбувалося на території академії у Львові та у казармах в одному із сіл області. Про такі «виховні методи» стало відомо лише у березні цього року, тоді ж було зареєстровано кримінальне провадження.

Слідство задокументувало, що викладач бив по голові та у різні частини тіла щонайменше чотирьох курсантів.

«Він завдавав ударів не лише руками, а й прикладом зброї та ременем. Невдоволення офіцера могли викликати недбало складені речі або помилки в журналі. Одного з курсантів він змусив їсти цигарки перед іншими, бо той спізнився на шикування через куріння. Тож «педагог» вирішив його провчити, змусивши жувати кілька цигарок», – повідомляють в ДБР.

Перед тим як офіцеру повідомили про підозру, його перевели на іншу посаду в одну з військових частин на Львівщині.

Фігуранту загрожує увʼязнення до 12 років. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави 908,4 тисячі гривень.

Раніше, 21-річний курсант Олександр Попович, який здобуває освіту в Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (HACB) заявив, що його відрахували з учбового закладу через конфлікт з керівництвом і відправляють на фронт. Причиною цього військовий назвав свою активну позицію. Він скаржився на порушення прав курсантів, зокрема умов звільнення за межі закладу та цькування.

На запит hromadske перший заступник керівника академії полковник Ярослав Марченко підтвердив, що старшого солдата Поповича відрахували відповідно до:

частини 11 статті 25 закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»,

пунктів 3.2 та 3.4 Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони.

Цей випадок також прокоментував генерал-майор Дмитро Марченко, зокрема він назвав українську армію «грьобаним совком».