Олексій Тандир. Фото: Судовий репортер

Київський апеляційний суд залишив під вартою суддю, якого звинувачують у скоєнні смертельної ДТП на блокпосту, внаслідок якої загинув нацгвардієць.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«4 березня Київським апеляційним судом розглянуто апеляційну скаргу захисників обвинуваченого на рішення Святошинського районного суду Києва, яким судді продовжено строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою», — ідеться у повідомленні.

Сторона захисту вимагала змінити запобіжний захід на домашній арешт. Водночас суд апеляційної інстанції погодився із доводами прокурора та залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Обвинувачений перебуватиме під вартою до 12 квітня 2024 року.

Нагадаємо, у ніч проти 26 травня голова Макарівського районного суду (Київська область) Олексій Тандир збив на смерть 23-річного нацгвардійця на блокпосту в столиці.

Суддю затримали. Він відмовився від освідування на вміст алкоголю та наркотиків, проте мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння. Суд надав дозвіл на примусове відібрання в нього біологічних зразків.

Експертиза показала, що Олексій Тандир перебував у стані алкогольного сп’яніння, коли збив нацгвардійця.

27 травня 2023 року Вища рада правосуддя надала згоду на арешт Олексія Тандира. Того ж дня Печерський районний суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави.