Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою судді Олексія Тандира, якого підозрюють у наїзді автомобілем на бійця Національної гвардії в Києві.

Про це стало відомо під час засідання ВРП.

Відповідне рішення підтримали всі 14 членів Вищої ради правосуддя.

Зазначимо, під час засідання Тандир та його захисники стверджували, що від надання біологічних зразків він не відмовлявся. Але прокурор уточнив, що Тандир добровільно надав лише частину аналізів. Суддя також заявляв, що не був п'яним.

Нагадаємо, приблизно опівночі 26 травня, за даними слідчих, голова одного з районних судів Київської області за кермом автомобіля наїхав на військовослужбовця Національної гвардії України. Від отриманих травм боєць загинув на місці.