Стан платанів у червні 2024 року. Фото: "Миколаївські парки"

На комунальному підприємстві «Миколаївські парки» вважають, що обрізані платани на Соборній повноцінно ростуть та пускають нові здорові пагони.

Про це повідомили на сторінці КП у Facebook.

Нагадаємо, що комунальники у лютому 2024 року повністю зрізали крону дерев, залишивши лише його стовбур. Таку обрізку називають омолоджувальною. Екоінспектори вважають такий метод неприпустимим. Однак в комунальному підприємстві пояснили, що діяли згідно з законом. І оскільки дерева висаджувалися ще у 50-ті роки минулого століття, вони втратили свою декоративну якість та потребували омолодження.

Платани на Соборній у лютому 2014 року Фото «НикВести» Платани на Соборній у лютому 2014 року Фото «НикВести»

У «Миколаївських парках» зазначають, що обрізані дерева ще навесні почали пускати перші пагінці, а вже зараз крона дерев вкрита зеленим листям.

В той же час фахівці підприємства починають обрізати порослеві пагони, які утворилися біля кореневої шийки, а також на стовбурах дерев..

«Зазначимо, у дерев відстежується здоровий розвиток гілля, приріст зеленої крони. Як зазначалося раніше, у зимовий період працівники підприємства проводили комплекс робіт з санітарної та формувальної обрізки, а саме для запобігання падіння сухих гілок, під час вітрів, у зв’язку з тим, що у місті змінилися кліматичні умови, почастішали штормові вітри, які приводять до падіння дерев, а також падіння гілок, не тільки сухих, але і зелених. Як результат, після виконаних робіт спостерігаємо, що дерева повноцінно розкрилися та пустити нові, свіжі зелені пагони», — йдеться у повідомленні.

Стан платанів у червні 2024 року. Фото: "Миколаївські парки" Стан платанів у червні 2024 року. Фото: "Миколаївські парки"

Нагадаємо, екологи просять міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві.

Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Нагадаємо, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.