Платани на Соборній у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Державна екологічна інспекція підняла питання обрізки платанів на вулиці Соборній у Миколаєві, яку місцеві жителі назвали «вандалізмом».

Про це йшлося під час наради інспекції з комунальниками КП «Миколаївські парки», пишуть «НикВести».

Комунальне підприємство провело обрізку дерев третього рівня, коли повністю зрізається крона дерева, залишається лише його стовбур. Таку обрізку називають омолоджувальною. Екоінспектори вважають такий метод неприпустимим. Однак в комунальному підприємстві пояснили, що діяли згідно з законом. І оскільки дерева висаджувалися ще у 50-ті роки минулого століття, вони втратили свою декоративну якість та потребували омолодження.

— Я розумію, що проведення робіт по обрізанню платанів по вулиці Соборній визвало резонанс серед мешканців міста. Враховуючи той факт, що дерева у місті Миколаїв масово висаджувались після війни у 50-ті роки, частина дерев вже досягла не тільки вікової межі, але й втратила декоративну якість. Більшість з них вже мають велику кількість кронової розгалуженості, яка приводить до того, що страждають фасади, — пояснила Начальниця відділу садово-паркового господарства КП «Миколаївські парки» Тетяна Скибицька.

За її словами, дерева висаджені не відповідно до вимог законодавства, вони не мають достатнього доступу вологи та повітря у ґрунт, через що дуже сильно сохнуть. Тетяна Скибицька наголосила, що знизу важко оцінити реальний стан дерева.

— Під час проведення цих робіт знизу нам не так видно стан цих гілок, коли наш працівник підіймається він тільки на зрізі бачить стан гілок. Якщо вони пошкоджені, доводиться зрізати, буває що впритул до стовбура. Якщо ми обрізаємо частину гілки і там немає ураження, ми призупиняємо обрізку. У нас усі платани на соборній обмежені лунками, вони не зроблені чітко по законодавству, адже біля кожної лунки повинно бути по два метри. У нас вони зменшені, тому немає такого доступу вологи і кисню щоб дерево могло постійно розвиватися. Через це виявляється велика кількість сухих гілок, пошкоджених хворобами та бактеріями, — пояснила Тетяна Скибицька.

Платани на Соборній у Миколаєві. Фото «НикВести» Платани на Соборній у Миколаєві. Фото «НикВести»

Екоінспектори наполягають на забороні такого методу обрізки дерев, апелюючи тим, що це спричиняє часту загибель рослин. Там зазначають, що обрізати дерева потрібно, але при цьому необхідно намагатися максимально зберігати їх крону.

— Завдяки кроні дерева дають тінь, очищують повітря, це й естетичний вигляд міста. Обрізка потрібна, але вона має бути таким чином щоб з одного боку забезпечувати збереження життя і майна людей, а з іншого, щоб дерева виконували свої функції, — зазначила керівниця відділу Державного екологічного нагляду природно-заповідного фонду Інна Кривко.

Водночас голова профільної екологічної комісії Миколаївської облради Алла Ряжських зазначила, що миколаївці вважають таку обрізку дерев «вандалізмом».

— Якщо ви за останні 5 років у Гуглі введете «місто Миколаїв обрізка дерев», найчастіше вибиває слово «вандалізм». Особисто я взагалі не хочу використовувати це слово по відношенню до дій нашого профільного підприємства, — сказала вона.

Нагадаємо, екологи просять міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві.

Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Нагадаємо, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.