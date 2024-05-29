Ірина Фаріон (зліва). Фото: instagram.com

Львівський апеляційний суд поновив Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Також університет має виплатити їй зарплатню за період «вимушеного прогулу». Це майже 124 тисячі гривень.

— Суд постановив поновити Фаріон Ірину Дмитрівну на посаді професора кафедри української мови НУ «Львівська політехніка»з 24 листопада 2023 року. Стягнути з Національного університету «Львівська політехніка» на користь Ірини Фаріон середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 24 листопада 2023 року по 29 травня 2024 року в розмірі 123 тисячі 927 гривень 27 копійок, — сказала суддя.

Начальник юридичного відділу Львівської політехніки Андрій Мороз зазначив, що рішення про звільнення Ірини Фаріон було правомірним.

— Наша позиція однозначна: наказ, який був виданий щодо розірвання трудового договору, прийнятий на підставі документів, які були подані ректоратом. Ректорат був уповноважений приймати відповідні рішення, відтак жодних порушень процедур чи правил допущено не було. Враховуючи, що Ірина Дмитрівна як науково-педагогічний працівник виконує виховні функції. За свої висловлювання про російську мову серед військовослужбовців університет ухвалив рішення, що вони принижують їхню честь і гідність, — сказав він.

Постанова апеляційного суду вступає в дію з моменту проголошення, але ще може бути оскаржена в касаційній інстанції.

Звільнення Ірини Фаріон

Нагадаємо, що колишню народну депутатку Ірину Фаріон звільнили з посади професорки Львівської політехніки.

Причиною стало розпочате Службою безпеки України кримінальне провадження. СБУ вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій Ірини Фаріон.

Це відбулося після того, як в одному зі своїх інтервʼю Ірина Фаріон зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями.

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку «5 каналу» через трансляцію програми «Рандеву з Яніною Соколовою», де гостем була колишня народна депутатка Ірина Фаріон.

В свою чергу, мовознавиця відреагувала на своє звільнення з «Львівської політехніки» та повідомила, що готує позов до суду.

У той час уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи скандали, наголосив, що такі дискусії є шкідливими. Він повідомив, що за 10 місяців 2023 року на адресу Секретаріату уповноваженого не надійшло жодної скарги щодо порушення Закону про державну мову в Збройних Силах України.