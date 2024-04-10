Суд відправив до в’язниці 15-річного ґвалтівника з Миколаївщини

На Миколаївщині за апеляцією прокуратури ґвалтівника засудили до семи років позбавлення волі.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За апеляційною скаргою Миколаївської окружної прокуратури скасували вирок Очаківського міськрайонного суду, яким виправдали 15-річного мешканця Очакова за зґвалтування неповнолітньої дівчини.

У суді апеляційної інстанції, ювенальний прокурор довів, що засуджений, скориставшись тим, що 17-річна дівчина перебуває у непритомному стані, зґвалтував її.

Суд першої інстанції виправдав зловмисника на підставі пункту 3 частини 1 статті 373 КПК України, у зв’язку із недоведеністю того, що в його діях є склад кримінального правопорушення.

Не погодившись із таким вироком суду, прокуратура подала апеляційну скаргу.

Миколаївський апеляційний суд погодився з доводами прокурора та ухвалив новий вирок, яким зловмисника засуджено до 7 років позбавлення волі.

Вирок вступив у законну силу з моменту його проголошення в суді.

Раніше суд відправив на 7 років до в’язниці миколаївця, який зґвалтував 12-річну дівчинку біля «Сотки».