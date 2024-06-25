Додаток «Резерв+»

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що цього літа у застосунку «Резерв+» можуть запустити сервіс автоматичного надання відстрочки від призову.

Про це вона розповіла в інтервєю виданню NV.

«Ми вважаємо, що в деяких кейсах відстрочка має надаватись автоматично, без походу до ТЦК, без збору папірців, наприклад, людям з інвалідністю чи батькам трьох дітей. Адже ці дані вже є у держави в тому чи іншому вигляді. Наприклад, родинні зв’язки, зв’язок між батьком, матірʼю і дітьми є в Державному реєстрі актів цивільного стану. І вже зараз в нас з цим реєстром є взаємодія. Ми хочемо достатньо швидко закрити найрозповсюдженіші кейси, щоб Резерв+ став абсолютно цифровим аналогом ТЦК, і всі сервіси, які можна автоматизувати, не забирали час і ресурси наших громадян», — сказала Катерина Черногоренко.

За словами заступниці, Міноборони налагодило взаємодії з вісьмома державними реєстрами, щоб автоматично зберігати інформацію про військовозобовʼязаних. Тож послугу автоматичної відстрочки у застосунку «Резерв+» можуть запустити вже цього літа.

«У нас зараз достатньо щільне навантаження на команду. Ми запустили військово-обліковий документ. Зараз займаємося тим, що технічно підтримуємо всі ці кейс. Я думаю, що протягом літа ми вже зможемо випробувати цю взаємодію», — додала Катерина Черногоренко.

Раніше повідомляли, що у мобільному додатку «Резерв+» військовозобов'язані не отримуватимуть електронні повістки, якщо тільки в майбутньому не буде ухвалено відповідний закон.