Фото КП«Миколаївелектротранс»

У Миколаєві 10 квітня тимчасово зміниться рух тролейбусів №2 та №7.

Як повідомили у «Миколаївелектротрансі», зміни руху запроваджують у зв’язку з проведенням робіт служби енергогосподарства підприємства.

У середу, 10 квітня, тролейбуси за маршрутом №2 та №7 у напрямку мікрорайону Намив рухатимуться до зупинки «Центральний міський стадіон». Попередній час проведення робіт — з 12:00 до 15:00

«Про відновлення руху у мікрорайон Намив буде додатково повідомлено», — додали на підприємстві.

Нагадаємо, що українські міста у 2023 році отримали 52 одиниці тролейбусів, з яких 28 нових та 24 вживаних. Миколаїв торік отримав сім нових тролейбусів «Дніпро» Т203 від міжнародних фінансових організацій, свідчать дані статистики Alltransua.