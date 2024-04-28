У Нідерландах під час святкування Дня короля зібрали благодійну допомогу для дітей Снігурівщини.
Про це повідомив керівник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
День короля у Нідерландах відзначають 27 квітня. За словами Івана Кухти, це свято асоціюється не тільки з радістю і веселощами, а також з національною єдністю, солідарністю та прагненням допомогти тим, хто потребує цього найбільше.
«Цього року, в місті Гронінген під час святкування Дня короля, представники благодійного фонду De Sociale Brigade провели заходи на підтримку постраждалих від війни дітей з Снігурівської громади. Під час святкувань було організовано різноманітні виставки та експозиції, спрямовані на збір благодійної допомоги нашим дітям. Чимало місцевих мешканців, голландських та українських волонтерів взяли участь у цих заходах. Це свідчить про їх відкритість та бажання допомогти іншим у складні часи. Завдяки великодушності нідерландських громадян та волонтерів, було зібрано благодійну допомогу для малечі Снігурівщини», —написав Іван Кухта.
Нагадаємо, що у квітні цього року у столиці Швеції Стокгольмі відбулася акція на підтримку 36-ї окремої бригади морської піхоти і прикомандированих до них підрозділів, які потрапили в полон при обороні Маріуполя.
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У Нідерландах під час святкування Дня короля зібрали благодійну допомогу для дітей Снігурівщини.
Про це повідомив керівник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
День короля у Нідерландах відзначають 27 квітня. За словами Івана Кухти, це свято асоціюється не тільки з радістю і веселощами, а також з національною єдністю, солідарністю та прагненням допомогти тим, хто потребує цього найбільше.
«Цього року, в місті Гронінген під час святкування Дня короля, представники благодійного фонду De Sociale Brigade провели заходи на підтримку постраждалих від війни дітей з Снігурівської громади. Під час святкувань було організовано різноманітні виставки та експозиції, спрямовані на збір благодійної допомоги нашим дітям. Чимало місцевих мешканців, голландських та українських волонтерів взяли участь у цих заходах. Це свідчить про їх відкритість та бажання допомогти іншим у складні часи. Завдяки великодушності нідерландських громадян та волонтерів, було зібрано благодійну допомогу для малечі Снігурівщини», —написав Іван Кухта.
Нагадаємо, що у квітні цього року у столиці Швеції Стокгольмі відбулася акція на підтримку 36-ї окремої бригади морської піхоти і прикомандированих до них підрозділів, які потрапили в полон при обороні Маріуполя.