Засідання робочої групи. Фото: Офіс Омбудсмана України

В Росії утримують 1700 цивільних осіб, з них майже 900 — підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Про це розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

У стінах Офісу Омбудсмана відбулося засідання робочої групи з питань захисту прав і свобод цивільних осіб. На зустрічі йшлося про те, що за офіційними даними в місцях несвободи РФ перебувають майже 1700 цивільних осіб, з них майже 900 — підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Однак, в статусі безвісти зниклих офіційно зафіксовано близько 14 тисяч цивільних осіб.

На зустрічі в Офісі омбудсмена презентували Стратегічний план Офісу Генерального прокурора щодо протидії порушенням міжнародного гуманітарного права. Його основна мета — забезпечення розслідування незаконного позбавлення волі цивільних осіб та забезпечення доступу потерпілих від таких злочинів до ефективних засобів правового захисту.

Нагадаємо, що 12 травня у Миколаєві відбувся мітинг родичів та близьких полонених військових. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових.