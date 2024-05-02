Телемарафон «Єдині новини». Фото: Детектор медіа

У телемарафоні «Єдині новини» планують запустити комерційну рекламу. Про те, що така дискусія ведеться між виробниками марафону, сказав голова правління Національної суспільної, телерадіокомпанії України (НСТУ) Микола Чернотицький, відповідаючи на запитання народного депутата Володимира В’ятровича.

Про це пише «Детектор медіа».

Народний депутат під час обговорення питання про тиск на Суспільне на засіданні парламентського Комітету гуманітарної та інформаційної політики запитав представників НСТУ, чи правда, що в телемарафоні хочуть відновити комерційну рекламу. Микола Чернотицький сказав, що така дискусія ведеться.

Голова наглядової ради НСТУ Світлана Остапа додала, що, на її думку, це одна з причин того, що Суспільне хочуть викинути з вечірнього прайму, і все скидається на картельну змову.

Раніше в межах телемарафону виходила лише соціальна реклама. За інформацією джерел «Детектора медіа» комерційна реклама може з'явитись в ефірі у травні.

Державний департамент США опублікував звіт за 2023 рік, який стосується порушення прав людини в України. У ньому стверджується, що телемарафон дотримується урядової лінії під час висвітлення російсько-української війни. У звіті наголошується, що конституція та законодавство передбачають свободу вираження поглядів, у тому числі для преси та інших засобів масової інформації, але влада не завжди поважає ці права.