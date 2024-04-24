Телемарафон внесли у звіт Держдепу США про порушення прав людини в Україні / Фото з відкритих джерел

Державний департамент США опублікував звіт за 2023 рік, який стосується порушення прав людини в України. У ньому стверджується, що телемарафон дотримується урядової лінії під час висвітлення російсько-української війни.

У звіті наголошується, що конституція та законодавство передбачають свободу вираження поглядів, у тому числі для преси та інших засобів масової інформації, але влада не завжди поважає ці права.

«Президент Зеленський підписав указ про введення воєнного стану в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що дозволило запровадити подальші обмеження для ЗМІ та медіа-свободи», — йдеться у звіті.

Наприклад, національний телемарафон, як стверджує Держдеп США, дотримується урядової лінії у висвітленні російсько-української війни.

У звіті також згадується, що «уряд заборонив/заблокував/ввів санкції проти ЗМІ та окремих журналістів, яких вважали загрозою нацбезпеці або які висловлювали позиції, що, на думку влади, підривають суверенітет і територіальну цілісність країни».

«Деякі спікери, які критикували владу, також потрапили до чорного списку урядових новинних програм. Журналісти-розслідувачі, які критикували владу, іноді ставали мішенню негативних кампаній у соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали. На свободу ЗМІ продовжували впливати й інші практики, зокрема самоцензура», — зазначається у документі.

Нагадаємо, кількість громадян, які довіряють телемарафону «Єдині новини» продовжує падати. Водночас зростає частка тих, хто не довіряє. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене 5-10 лютого 2024 року.

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, зазначив, що телемарафон «Єдині новини» може себе вичерпати, якщо не зробити його якіснішим.