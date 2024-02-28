Україна отримала $760 млн гранту від Японії та Норвегії. Фото: Getty Images

Україна отримала 760 мільйонів доларів грантових коштів від Японії та Норвегії через проєкт Світового банку PEACE.

Гроші спрямують на часткову компенсацію видатків держбюджету, не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«До загального фонду держбюджету України надійшло 760 мільйонів доларів США на безповоротній основі, як другий грант Шостого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine)», — йдеться в повідомленні.

Обсяг додаткового фінансування складається з грантів урядів Японії та Норвегії (465 мільйонів доларів та 295 мільйонів доларів відповідно).

Кошти спрямують зокрема на пенсійні виплати, виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та оплату праці педагогів.

Раніше Україна отримала грантові 1,25 мільярда доларів від Сполучених Штатів для підтримки державних видатків, щоб забезпечити стійке держуправління.