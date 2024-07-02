Засуджений за державну зраду священник УПЦ МП Микола Закроєць / Фото: Релігійна правда

Україна обміняла двох священників Української православної церкви так званого Московського патріархату — Миколу Закройця і Олександра Лунєгова, у рамках обміну полоненими з РФ. Один засуджений за виправдання агресії Росії проти України, інший за державну зраду.

Про це пише «Релігійна правда» з посиланням на омбудсменку РФ Тетяну Москалькову.

Зазначається, що Олександр Лунєгов був кліриком Дніпропетровської єпархії. Його засудили до 5 років за звинуваченням у виправданні російської агресії проти України.

Він слідкував за російськими пропагандистськими каналами у Telegram. Крім того, він був учасником чат-бота, який збирав відомості про ЗСУ.

Інший священнослужитель Микола Закроєць — був настоятелем Георгіївського храму УПЦ МП в Ямполі, що на Сумщині. У жовтні 2023 року його засудили на 15 років ув’язнення за підозрою у державній зраді.

Слідчі встановили, що він передавав росіянам дані про перебування очільника Ямполівської громади, а також правоохоронців, місцевої влади та журналістів Шостки та Ямполя.

Нагадаємо, що 83% українців вважають, що держава так чи інакше має втрутитися в діяльність Української православної церкви так званого Московського патріархату.

У Миколаївській області продовжує функціонувати 191 церква Московського патріархату. Лише 10 з 296 УПЦ Московського патріархату перейшли до Православної церкви України.

Також комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував до другого читання законопроєкт про заборону так званої Української православної церкви Московського патріархату.