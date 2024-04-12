Україна потребує мінімум 25 систем протиповітряної оборони Patriot, аби убезпечити міста від комбінованих атак російських військ.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш на брифінгу в медіацентрі «Україна-Укрінформ».
— Звичайно, що нам необхідно і багато інших засобів, які могли б прикривати також повітряний простір і безпосередньо на лінії зіткнення, там де тримають оборону наші піхотинці, – додав він.
Зокрема, він зауважив і на необхідності переносних зенітно-ракетних комплексів, які використовуються безпосередньо мобільними вогневими групами.
— Звісно, що це невичерпний перелік. Нам потрібні і переносні зенітно-ракетні комплекси, які ефективно застосовуються мобільними вогневими групами. Ми вже бачили, як можуть збиватися керовані та крилаті ракети за допомогою вмілого користування ПЗРК нашими військовослужбовцями Сил оборони України, – сказав він.
Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 11 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували вісім БпЛА типу «Shahed 131/136». Загалом на півдні було знищено 21 дрон ході бойової роботи сил протиповітряної оборони: 7 – на Одещині, 8 – на Миколаївщині, по 3 – у Херсонській та Дніпропетровській областях.
Загалом вночі 11 квітня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.
Також російська армія атакувала два підземні сховища газу в Україні.
Крім того, війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області.
|
Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
|
Україна потребує мінімум 25 систем протиповітряної оборони Patriot, аби убезпечити міста від комбінованих атак російських військ.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш на брифінгу в медіацентрі «Україна-Укрінформ».
— Звичайно, що нам необхідно і багато інших засобів, які могли б прикривати також повітряний простір і безпосередньо на лінії зіткнення, там де тримають оборону наші піхотинці, – додав він.
Зокрема, він зауважив і на необхідності переносних зенітно-ракетних комплексів, які використовуються безпосередньо мобільними вогневими групами.
— Звісно, що це невичерпний перелік. Нам потрібні і переносні зенітно-ракетні комплекси, які ефективно застосовуються мобільними вогневими групами. Ми вже бачили, як можуть збиватися керовані та крилаті ракети за допомогою вмілого користування ПЗРК нашими військовослужбовцями Сил оборони України, – сказав він.
Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 11 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували вісім БпЛА типу «Shahed 131/136». Загалом на півдні було знищено 21 дрон ході бойової роботи сил протиповітряної оборони: 7 – на Одещині, 8 – на Миколаївщині, по 3 – у Херсонській та Дніпропетровській областях.
Загалом вночі 11 квітня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.
Також російська армія атакувала два підземні сховища газу в Україні.
Крім того, війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області.