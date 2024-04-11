Пожежа на Харківській ТЕЦ у 2022 році. Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Вночі 11 квітня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Ворог знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру! Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Енергетики вже працюють над усуненням наслідків», — зазначив він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області.

В «Укренерго» додали, що вранці в Харківській області запровадили аварійні графіки відключення електроенергії.

Ворожі ракети та БпЛА атакували обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі Львівщини та електропідстанцію — у Червоноградському, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Нагадаємо, над територією Миколаївської області вночі, 11 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували вісім БпЛА типу «Shahed 131/136».