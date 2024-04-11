Вночі 11 квітня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
«Ворог знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру! Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Енергетики вже працюють над усуненням наслідків», — зазначив він.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області.
В «Укренерго» додали, що вранці в Харківській області запровадили аварійні графіки відключення електроенергії.
Ворожі ракети та БпЛА атакували обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі Львівщини та електропідстанцію — у Червоноградському, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Нагадаємо, над територією Миколаївської області вночі, 11 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували вісім БпЛА типу «Shahed 131/136».
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Вночі 11 квітня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
«Ворог знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру! Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Енергетики вже працюють над усуненням наслідків», — зазначив він.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області.
В «Укренерго» додали, що вранці в Харківській області запровадили аварійні графіки відключення електроенергії.
Ворожі ракети та БпЛА атакували обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі Львівщини та електропідстанцію — у Червоноградському, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Нагадаємо, над територією Миколаївської області вночі, 11 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували вісім БпЛА типу «Shahed 131/136».