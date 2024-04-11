Над територією Миколаївської області вночі, 11 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували вісім БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Зазначається, що вночі, 11 квітня, під час бойової роботи сил протиповітряної оборони, уламки збитих БпЛА типу «Shahed-131/136» впали на відкритій території. Постраждалих немає.
Також о 03:05 ворог завдавав артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.
За даними Сил оборони півдня, 21 дрон було знищено в ході бойової роботи сил протиповітряної оборони: 7 – на Одещині, 8 – на Миколаївщині, по 3 – у Херсонській та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, у ніч на 6 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили один БпЛА типу Shahed 131/136.
Також 5 квітня, о 15:20 та 15:23, ворожі артилерійські обстріли фіксували по акваторії та території Куцурубської громади.
О 21:27 та 23:00 ворог завдавав мінометних обстрілів по Очаківу та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
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Над територією Миколаївської області вночі, 11 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували вісім БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Зазначається, що вночі, 11 квітня, під час бойової роботи сил протиповітряної оборони, уламки збитих БпЛА типу «Shahed-131/136» впали на відкритій території. Постраждалих немає.
Також о 03:05 ворог завдавав артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.
За даними Сил оборони півдня, 21 дрон було знищено в ході бойової роботи сил протиповітряної оборони: 7 – на Одещині, 8 – на Миколаївщині, по 3 – у Херсонській та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, у ніч на 6 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили один БпЛА типу Shahed 131/136.
Також 5 квітня, о 15:20 та 15:23, ворожі артилерійські обстріли фіксували по акваторії та території Куцурубської громади.
О 21:27 та 23:00 ворог завдавав мінометних обстрілів по Очаківу та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.