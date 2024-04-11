Трипільська ТЕС. Фото: Big Kyiv

Унаслідок ракетної атаки в ніч на 11 квітня війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області.

Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота у коментарі «Інтерфакс-Україна».

За його словами, унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві ведуться роботи з локалізації вогню.

Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі.

Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 11 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували вісім БпЛА типу «Shahed 131/136». Загалом на півдні було знищено 21 дрон ході бойової роботи сил протиповітряної оборони: 7 – на Одещині, 8 – на Миколаївщині, по 3 – у Херсонській та Дніпропетровській областях.

Загалом вночі 11 квітня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Також російська армія атакувала два підземні сховища газу в Україниі.