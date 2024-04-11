Підземне газове сховище. Фото: Міненерго

Рано вранці 11 квітня російська армія атакувала два підземні сховища газу в Україниі.

Про це повідомили у «Нафтогазі».

Там зазначили, що сховища продовжують працювати. Наразі фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу.

Співробітники не постраждали.

Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 11 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували вісім БпЛА типу «Shahed 131/136». Загалом на півдні було знищено 21 дрон ході бойової роботи сил протиповітряної оборони: 7 – на Одещині, 8 – на Миколаївщині, по 3 – у Херсонській та Дніпропетровській областях.

Загалом вночі 11 квітня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.