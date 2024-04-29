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Telegram відновив раніше заблоковані чат-боти. Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки України, а також про бот Мінцифри «єВорог».

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій.

Крім того, українців застерегли, що Росія може створювати псевдоботів та ботів-двійників, через які може поширювати дезінформацію або збирати персональні дані.

«Офіційні українські боти, що допомагали у боротьбі з агресією рф, відновили роботу. Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри «єВорог». Пам’ятайте: ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, через які може поширювати дезінформацію або збирати ваші дані. Щоби цьому завадити, використовуйте інструмент для перевірки чат-ботів: dovidka.info/botcheker», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 28 квітня Telegram заблокував низку офіційних ботів, у тому числі й чат-бот української розвідки.

Також повідомлялося, що Україна може заблокувати Telegram, якщо підтвердиться витік інформації. Не виключено, що інформація з месенджера видається секретним службам РФ.