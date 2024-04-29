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Telegram заблокував низку офіційних ботів, у тому числі й чат-бот української розвідки.

Про це заявило Головне управління розвідки Міноборони України у ніч на 29 квітня.

В управлінні зазначають, що незважаючи на блокування, персональні дані користувачів у безпеці

«Сьогодні керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, в тому числі, заблоковано «Головний бот розвідки». Це відбулося всупереч правилам і публічним заявам, які керівництво Telegram публічно декларувало. Незважаючи на блокування нашого боту, ваші персональні дані — в безпеці», — йдеться у повідомленні.

У розвідці також попереджають українців, що росіяни створюють боти зі схожими назвами, і закликали не надсилати на них ніяких персональних даних.

За неофіційними даними, 28 квітня Telegram також заблокував низку офіційних українських ботів, які використовувалися для комунікації з Силами оборони України. Наразі невідомо, чи буде Telegram відновлювати роботу заблокованих ботів.

Раніше повідомлялося, що Україна може заблокувати Telegram, якщо підтвердиться витік інформації. Не виключено, що інформація з месенджера видається секретним службам РФ.