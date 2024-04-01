Україна може заблокувати Telegram, якщо підтвердиться витік інформації. Не виключено, що інформація з месенджера видається секретним службам РФ.

Про це повідомив голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин в інтерв’ю РБК-Україна.

Як значив депутат, «ймовірно, якийсь контроль над Telegram з боку Росії є і ми не маємо гарантії, що вся інформація окремих людей там під захистом і не видається секретним службам РФ».

«Чи ми маємо 100% гарантію, що це Дуров власник Телеграму? За його словами, так. А він, насправді, мало що каже. До того ж, немає інформації про те, що Дуров відмовився від російського паспорту. Він зараз є громадянином ОАЕ, але це не передбачає відмови від російського громадянства», — сказав Ярослав Юрчишин.

За його словами, історії, коли Telegram блокує те, що не на користь Росії, демонструють, що комунікація у засновника компанії Павла Дурова з путінським режимом, можливо, і залишилась. Щодо конкретних шляхів до санкцій проти Telegram, то потрібно пройти цілий шлях.

«Тобто фіксація проблем, фіксація того, що мережа не працює, фіксація викликів, які в нас стоять для національної безпеки, винесення це РНБО, рішення РНБО, указ президента, ведення дію указу президента. Чи ця карта залишається на столі? Так. Чи її можна задіяти? Так, якщо якийсь удар по нашій інформаційній безпеці буде дуже болючим», — додав Ярослав Юрчишин.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці визнали, що Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти вирішення цієї проблеми.

Раніше повідомлялось, що невідомі створили фейковий канал міністра оборони Рустема Умєрова в Телеграмі, де збирають інформацію від українців.