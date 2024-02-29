Безоплатний сервіс електронної пошти Mаil.гu в Росії припинив свою роботу через кібератаки українського війська. Користувачі втратили доступ до акаунтів.
Про це повідомляє Мінцифри.
«Кажемо «Па-па» Mаil.гu. Усі користувачі, які перебувають поза територією РФ, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів. Доступ до імейла — це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, хакери з IT армії України успішно атакували приймальню платежів «Перменерго» Пермського краю Росії. Українські хакери зупинили роботу сайту та платіжних шлюзів.
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Безоплатний сервіс електронної пошти Mаil.гu в Росії припинив свою роботу через кібератаки українського війська. Користувачі втратили доступ до акаунтів.
Про це повідомляє Мінцифри.
«Кажемо «Па-па» Mаil.гu. Усі користувачі, які перебувають поза територією РФ, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів. Доступ до імейла — це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, хакери з IT армії України успішно атакували приймальню платежів «Перменерго» Пермського краю Росії. Українські хакери зупинили роботу сайту та платіжних шлюзів.