Відсутність атак «Шахедами»: ворог відслідковувує кроки України / Ілюстративне фото

Росіяни декілька днів поспіль не атакують Україну «Шахедами». Це може бути пов’язано з відстеженням кроків України й очікуванням дій з української сторони, так і з підготовкою масованого удару.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

— Насправді ми бачили напередодні, що ворог застосовував здебільшого свої керовані авіаційні ракети та крилаті ракети. Однак зараз також декілька днів поспіль ми не спостерігаємо ударів саме безпілотними ударними апаратами типу «Шахед», — зазначив він.

За словами речника, це може бути повʼязано з різними причинами, проте з чим саме — про це Україна дізнається згодом.

Ілля Євлаш також прокоментував зльоти російських винищувачів Міг-31К напередодні, через які в Україні чотири рази оголошували масштабні тривоги. За його словами, це може бути пов’язано з передислокацією, патрулюванням тощо.

— У росіян постійно відбувається підготовка. Не обовʼязково МіГ може підійматися саме для того, аби проводити обстріли: він може здійснювати якісь перельоти, повʼязані з іншими причинами, в тому числі якісь патрулювання — ми постійно фіксуємо в акваторії Чорного моря їхні Су-34, Су-35, які просто постійно переміщуються та патрулюють повітряний простір. У тому числі так само і МіГи — може буде повʼязано з передислокацією, патрулюванням й іншими причинами, які входять у повсякденну їхню активність, — повідомив він.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували три громади в Миколаївській області.