Україна та Туреччина домовились про співпрацю щодо реабілітації військовослужбовців.
Про це повідомляє Міноборони.
Вказується, що пілотний проєкт містить у собі, зокрема, створення центрів досконалості – закладів, які візьмуть на себе лідерство у сфері реабілітації.
«Ми дуже вдячні за допомогу, яку Україні надає Турецька Республіка. Тепер її перелік поповнився співпрацею у секторі реабілітації. Нещодавно розпочато пілотний проєкт з реабілітації військовослужбовців. Його мета – створення ефективного реабілітаційного простору за участі цивільних та військових закладів охорони здоров’я, соціальних служб та органів місцевого самоврядування. Тож дякуємо за підтримку та співпрацю», – зазначила міністр оборони України Наталія Калмикова на зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Мустафою Левентом Більгеном.
Нагадаємо, що на базі однієї з лікарень Миколаєва може зʼявитись ще одне реабілітаційне відділення, де військові зможуть безкоштовно скористатися послугою протезування.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Україна та Туреччина домовились про співпрацю щодо реабілітації військовослужбовців.
Про це повідомляє Міноборони.
Вказується, що пілотний проєкт містить у собі, зокрема, створення центрів досконалості – закладів, які візьмуть на себе лідерство у сфері реабілітації.
«Ми дуже вдячні за допомогу, яку Україні надає Турецька Республіка. Тепер її перелік поповнився співпрацею у секторі реабілітації. Нещодавно розпочато пілотний проєкт з реабілітації військовослужбовців. Його мета – створення ефективного реабілітаційного простору за участі цивільних та військових закладів охорони здоров’я, соціальних служб та органів місцевого самоврядування. Тож дякуємо за підтримку та співпрацю», – зазначила міністр оборони України Наталія Калмикова на зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Мустафою Левентом Більгеном.
Нагадаємо, що на базі однієї з лікарень Миколаєва може зʼявитись ще одне реабілітаційне відділення, де військові зможуть безкоштовно скористатися послугою протезування.