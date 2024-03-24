У Миколаєві може з'явитися ще одне реабілітаційне відділення до кінця року, Фото з архіву благодійного фонду Future for Ukraine

На базі однієї з лікарень Миколаєва може зʼявитись ще одне реабілітаційне відділення, де військові зможуть безкоштовно скористатися послугою протезування.

Про це в ефірі телеканалу «МАРТ» розповіла начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай, пишуть «НикВести».

Відділення буде оснащене передовим медичним обладнанням та матиме команду мультидисциплінарних медичних фахівців. Аналогічні відділення вже відкриті на базі міських лікарень №4 і №5 Миколаєва.

Ірина Шамрай розповіла, що сьогодні в Україні є всі необхідні можливості для протезування, як для військових, так і для цивільних осіб.

«Протез, подібно до взуття, потребує періодичної заміни кожні 2-3 роки. Якщо виникають навіть найменші проблеми, такі як дискомфорт або потреба у модернізації, то питання потрібно розв’язувати негайно», – розповіла Ірина Шамрай.

Вона також підкреслила, що на вебсайті Міністерства охорони здоров'я доступна інформація про протезно-ортезні майстерні, які надають свої послуги безкоштовно, оскільки держава повністю компенсує лікарням витрати за протезування.

«У всіх наших лікувальних закладах медичні працівники ознайомлені з цією інформацією. Кожен пацієнт, який має потребу в протезуванні, отримує всю необхідну інформацію. Вже на другий чи третій день після того, як людина втратила кінцівку, ми надаємо їй інструкції про те, як і де він може отримати протез. Також ми детально пояснюємо всі переваги протезування прямо на місці», – пояснила Ірина Шамрай.

Протези виготовляються з використанням сучасного обладнання, а фахівці працюють не лише над встановленням, а й над психологічною підтримкою пацієнтів, каже Ірина Шамрай.

Одне з таких стаціонарних реабілітаційних відділень до кінця року має з’явитись у Миколаєві.