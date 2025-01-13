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  • 14 січня , 2025 вівторок

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Погода на Миколаївщині цього тижня: загалом без опадів

Ковзанка у дитячому містечку «Казка» у Миколаєві. Фото «МикВісті»Ковзанка у дитячому містечку «Казка» у Миколаєві. Фото «МикВісті»

На Миколаївщині з 13 до 19 січня температура повітря коливатиметься від -9°С вночі до +7°С вдень. Загалом опадів не очікується.

Про це розповіла чергова синоптикиня Миколаївського гідрометеорологічного центру Тамара Волошина, пише Суспільне.Миколаїв.

«На цьому тижні у нас на погоду буде впливати поле підвищеного тиску. В основному — без опадів», — зазначила фахівчиня.

У ніч проти 14 січня температура становитиме від -4 до -9°С градусів, а вдень — до +3°С. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Вже 16 та 17 січня температура вдень підніметься до +5°°С.

«А вже до кінця тижня ще трошки потеплішає. До нас будуть поступати повітряні маси з Атлантики», —  розповіла синоптикиня.

За прогнозами, 18 та 19 січня місцями в області можливий дощ з мокрим снігом. Температура коливатиметься від +2°С до +7°С.

Нагадаємо, у січні 2025 року українці спостерігають незвично теплу погоду.  На метеостанціях 10 січня зафіксували нові температурні рекорди, зокрема в Херсоні денний максимум досягнув +15,4°C.

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