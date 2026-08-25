У Миколаєві нагородили переможців міського диктанту

У Миколаєві підбили підсумки міського диктанту. Фото міськрада

У Миколаєві підбили підсумки та нагородили переможців міського диктанту-2026, присвяченого 125-річчю Миколаївського зоопарку. Захід відбувся напередодні Дня Незалежності України в Центральній міській бібліотеці ім. М. Л. Кропивницького.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Перше місце в мовній акції здобули Світлана Герасименко та Наталія Бондаренко. Друге місце посіли Валентина Тарасова, Світлана Афоніна та Анжеліка Войлокова, а ще дев'ять учасників отримали окремі відзнаки за високий рівень грамотності.

У Миколаєві підбили підсумки міського диктанту. Фото міськрада У Миколаєві підбили підсумки міського диктанту. Фото міськрада

Переможців привітали міський голова Олександр Сєнкевич, начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрій Любаров і директор зоопарку Володимир Топчій, який виступив автором тексту.

Загалом до написання диктанту долучилися 612 осіб, з яких 74 написали текст очно в бібліотеці, а 538 приєдналися до акції онлайн. Організацію заходу забезпечили міська рада, управління з питань культури, ТРК «МАРТ» і міський методичний центр клубної роботи.

У Миколаєві підбили підсумки міського диктанту. Фото міськрада

Нагадаємо, у липні 2026 року стало відомо, що двоє випускників шкіл Миколаєва набрали по 400 балів на НМТ, склавши на максимальний результат одразу два предмети. Загалом же миколаївські школярі здобули цього року 35 максимальних результатів по 200 балів на Національному мультипредметному тесті.