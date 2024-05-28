Пошкодження в обній із лікарень Миколаєві у серпні 2022 року

Україна повністю або частково відновила 869 медзакладів, які були зруйновані з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, з них 512 відновлені повністю, ще 357 — частково.

Найбільше обʼєктів відновлено в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Вказується, що від початку воєнних дій унаслідок обстрілів і нападів в Україні пошкоджено 1604 об'єкти в медзакладах, ще 211 знищені повністю і відновленню не підлягають.

Крім того, як зазначається в повідомленні, за цей період Росія пошкодила 165 автомобілів швидкої допомоги, знищила 261 і викрала 125.

Нагадаємо, що 18 серпня 2023 року відкрили відновлене після російського обстрілу травматологічне відділення Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги.