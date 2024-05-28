Україна повністю або частково відновила 869 медзакладів, які були зруйновані з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, з них 512 відновлені повністю, ще 357 — частково.
Найбільше обʼєктів відновлено в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.
Вказується, що від початку воєнних дій унаслідок обстрілів і нападів в Україні пошкоджено 1604 об'єкти в медзакладах, ще 211 знищені повністю і відновленню не підлягають.
Крім того, як зазначається в повідомленні, за цей період Росія пошкодила 165 автомобілів швидкої допомоги, знищила 261 і викрала 125.
Нагадаємо, що 18 серпня 2023 року відкрили відновлене після російського обстрілу травматологічне відділення Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Україна повністю або частково відновила 869 медзакладів, які були зруйновані з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, з них 512 відновлені повністю, ще 357 — частково.
Найбільше обʼєктів відновлено в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.
Вказується, що від початку воєнних дій унаслідок обстрілів і нападів в Україні пошкоджено 1604 об'єкти в медзакладах, ще 211 знищені повністю і відновленню не підлягають.
Крім того, як зазначається в повідомленні, за цей період Росія пошкодила 165 автомобілів швидкої допомоги, знищила 261 і викрала 125.
Нагадаємо, що 18 серпня 2023 року відкрили відновлене після російського обстрілу травматологічне відділення Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги.