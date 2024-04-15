Українські хакери вразили російські сайти, які підтримують війну / Ілюстративне фото

Українські хакери вразили сайти, які підтримують компанії «Ремдизель», що випускає бронемашини «Ахмат».

Про це повідомили у Арміяinfo.

За даними видання, військові кібери вивантажили в мережу інформацію про російські підприємства, які є партнерами Міністерства оборони країни окупанта.

Зазначається, що було вражено портали підприємств «ПромАрматура» і «ИнтерТестСтрой +» з населених пунктів Набережні Челни (Татарстан) і Митищі (Московська область). Обидві компанії є партнерами компанії «Ремдизель», яка випускає бронеавтомобілі «Ахмат».

Також було вражено філіали компанії «Рамтел», яка постачає фарби для оборонавтопрому РФ. Серед уражених цілей — електронний ресурс фірми «Вторцветмет», яка тісно пов’язана з Ярославським заводом гумових технічних виробів — постачальником шин для російських авто цивільного та військового призначення. Обидві компанії очолював Сергій Даленко, член партії «Єдина Росія».

Нагадаємо, українські хакери, яких пов’язують з кібердепартаментом СБУ, знищили дата-центр, яким користувалися російські промислові гіганти. Серед них — Газпром, Лукойл, Телеком та провідні підприємства російського ВПК.