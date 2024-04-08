Кібератака. Фото з відкритих джерел

Українські хакери, яких пов’язують з кібердепартаментом СБУ, знищили дата-центр, яким користувалися російські промислові гіганти. Серед них — Газпром, Лукойл, Телеком та провідні підприємства російського ВПК.

Про це пише Укрінформ з посиланням на власні джерел.

Як пояснив співрозмовник, у хмарному сервісі OwenCloud. ru свої дані тримали понад 10 тисяч російських юросіб. Зокрема, йдеться про підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти. Серед них — «Уральський завод цивільної авіації», «НВП «РУБИН», що входить до складу холдингу «Роселектроніка», «Уральський завод спецтехніки», Газпром, Трансгаз, Лукойл, Роснафта, «Норільський нікель», Ростелеком, Телеком, Мегафон.

За інформацією джерел, це була спільна операція української хакерської групи «BLACKJACK» з кібердепартаментом СБУ. Внаслідок успішної роботи було знищено понад 300 терабайт даних. Зокрема, 400 віртуальних та 42 фізичні сервери, на яких розміщувалася внутрішня документація, резервні копії та інші програми, через які клієнти віддалено керували виробничими процесами на підприємствах.

«Знищення російського хмарного сервісу стало відплатою за атаку на український дата-центр «Парковий» у січні цього року», — уточнив співрозмовник.

Нагадаємо, нещодавно українські хакери з групи «BO Team» знищили базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планета».

Також кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили успішну операцію проти російських окупантів: росіяни скаржаться на масовий збій програми керування дронами.

Крім того, кіберфахівці Головного управління розвідки у результаті DDoS-атаки отримали доступ до серверів Міністерства оборони РФ.

Також фахівці Головного управління розвідки Міноборони України та активісти групи «BO Team» здійснили низку кібератак по обʼєктах Росії.