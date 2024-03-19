Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України та активісти групи «BO Team» здійснили низку кібератак по обʼєктах Росії.
Про це повідомили в ГУР.
Під ударом опинились не лише російські державні, а й приватні структури, які сплачують податки та фінансують війну проти України.
Упродовж тижня з 11 по 18 березня 2024 року:
Нанесені ворогу збитки можуть обчислюватись сотнями тисяч доларів, зазначили у розвідці.
Нагадаємо, нещодавно українські хакери з групи «BO Team» знищили базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планета».
Також кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили успішну операцію проти російських окупантів: росіяни скаржаться на масовий збій програми керування дронами.
Крім того, кіберфахівці Головного управління розвідки у результаті DDoS-атаки отримали доступ до серверів Міністерства оборони РФ.
Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України та активісти групи «BO Team» здійснили низку кібератак по обʼєктах Росії.
Про це повідомили в ГУР.
Під ударом опинились не лише російські державні, а й приватні структури, які сплачують податки та фінансують війну проти України.
Упродовж тижня з 11 по 18 березня 2024 року:
Нанесені ворогу збитки можуть обчислюватись сотнями тисяч доларів, зазначили у розвідці.
Нагадаємо, нещодавно українські хакери з групи «BO Team» знищили базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планета».
Також кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили успішну операцію проти російських окупантів: росіяни скаржаться на масовий збій програми керування дронами.
Крім того, кіберфахівці Головного управління розвідки у результаті DDoS-атаки отримали доступ до серверів Міністерства оборони РФ.