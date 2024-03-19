Українські хакери атакували російські державні та приватні об’єкти. Фото з відкритих джерел

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України та активісти групи «BO Team» здійснили низку кібератак по обʼєктах Росії.

Про це повідомили в ГУР.

Під ударом опинились не лише російські державні, а й приватні структури, які сплачують податки та фінансують війну проти України.

Упродовж тижня з 11 по 18 березня 2024 року:

атаковано ресурси ПАТ «Ростєлєком» — виведено з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю РФ;

отримано доступ до системи електронного документообігу «уряду Бєлгородської області», здійснено фейкові розсилки 12 тисячам місцевих чиновників;

атаковано та виведено з ладу комунікаційне обладнання ТОВ «Бєлзнак»;

атаковано та знищено інформаційні ресурси муніципальної бюджетної установи Старооскольського міського виробничого обʼєднання комунального господарства;

атаковано та знищено інфраструктуру ЗАТ «Томмолоко»;

захоплено та знищено серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостінг-провайдера «1Gb. ru» та десятків тисяч веб-сайтів, які він обслуговував;

виведено з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik в центрі управління міським автоелектротранспортом у Новосибірску.

Нанесені ворогу збитки можуть обчислюватись сотнями тисяч доларів, зазначили у розвідці.

Нагадаємо, нещодавно українські хакери з групи «BO Team» знищили базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планета».

Також кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили успішну операцію проти російських окупантів: росіяни скаржаться на масовий збій програми керування дронами.

Крім того, кіберфахівці Головного управління розвідки у результаті DDoS-атаки отримали доступ до серверів Міністерства оборони РФ.