Робота рятувальників у Миколаївській області, фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Державна служба з надзвичайних ситуацій змінила свої протоколи реагування після російських атак. Зокрема, оновлені вимоги стосуються бронежилетів та кількості рятувальників.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю «Єдиним новинам», пише hromadske.

Зміни щодо залучення сил ДСНС стосуються інженерної техніки, спеціальної техніки та рятувальників.

«Ми змінили повністю всі протоколи реагування, починаючи від того, які мають бути бронежилети на наших рятувальниках. На початку війни, [навіть] кілька місяців тому, ми втратили декілька рятувальників через те, що бронежилети не закривали весь тулуб», — розповів міністр.

Серед інших змін — збільшення кількості надзвичайників, які займаються висотними роботами. Так, на початку 2024 року їх було 150, а нині — вже 500. Розширили й підрозділи, які займаються ліквідацією наслідків на об'єктах нафтової та газової галузі.

За словами Ігора Клименка, правила реагування в МВС створюють самотужки.

«Я не можу сказати, що це ноу-хау якесь. Це просто реагування на виклики життя, на виклики цієї війни. Ми через свої помилки в перші місяці [повномасштабної] війни, через смерті наших колег, наших побратимів виписуємо ці правила, і продовжуємо їх сьогодні писати», — наголосив він.

Окрім того, очільник МВС зауважив, що в Україні зріс попит на інженерне обладнання, зокрема для зведення фортифікацій та розбору завалів. Протягом двох років необхідну техніку здебільшого передавали міжнародні партнери, а зараз Україна запускає своє виробництво.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив проаналізувати алгоритм роботи екстрених служб після російського обстрілу в Одесі 15 березня, де загинули рятувальники, поліціянти та фельдшер.

Однак це не єдині обстріли, унаслідок яких постраждали працівники ДСНС. Зокрема, наприкінці березня росія завдала удару по Харкову, серед поранених був рятувальник. А в ніч проти 4 квітня внаслідок атак дронами на Харків загинули троє рятувальників, ще один — зазнав поранення.