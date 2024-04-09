Блок патріотичних марок «Зброя перемоги» / Фото: «Укрпошта»

До дня працівників оборонно-промислового комплексу Акціонерне товариство «Укрпошта» випускає блок із шести патріотичних марок «Зброя перемоги».

Благодійний випуск введуть в обіг 13 квітня, повідомили в «Украпошті».

У поштовому блоці — шість марок із новітніми зразками зброї українського виробництва:

• розвідувальний безпілотний комплекс Shark;

• ударний оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс «Лютий»;

• FPV-дрон «Ескадрон»;

• самохідна артилерійська установка (САУ) «Богдана»;

• бронеавтомобіль «Козак»;

• морський дрон MAGURA V5.

Передзамовлення відкрили за посиланням.

Зазначається, що з кожного проданого поштового блока 30 гривень спрямують як донат на підтримку Сил безпеки й оборони України.

«У День працівника оборонно-промислового комплексу України ми подякуємо тим, хто створює озброєння, що оберігає й надихає наших воїнів і воїтельок. А ще — відзначимо, як цього дня у 2022-му пішов на дно крейсер «Москва», що зображений на нашій легендарній марці», — йдеться у повідомленні.

Тираж поштового блока — 120 тисяч екземплярів. Дизайн розробили митці Сергій та Олександр Харуки.

Нагадаємо, «Укрпошта» заявила про випуск першої NFT-марки в Україні. Цифрова поштова марка визначається документом як невзаємозамінний віртуальний актив, який посвідчує майнові права на цифрове зображення поштової марки або похідного твору від нього.